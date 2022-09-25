المجلس يؤيّد عقوبة الحبس 10 سنوات لرجل الأعمال محي الدين طحكوت

أيدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الاحد، عقوبة الحبس في حق رجل الأعمال الموقوف بسجن باربار، محي الدين طحكوت.

وتمت متابعة المتهم ” طحكوت” بجنحة إستعمال عن سوء النية اموال الشركة وقرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه مخالف لمصالح الشركة تلبية لأغراض شخصية جنحة تحويل الممتلكات أو نقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني جنحة مخالفة الأنظمة المتخذة لتطبيق قانون القرض والنقد استغلال النفوذ للحصول على مزية غير مستحقة ، طلب مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الإمتناع عن أدائه ، جنحة الحصول على امتيازات غير مبررة من خلال إبرام عقد إمتياز غير قابل للتحويل بالإستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين جنحة التصريح الكاذب وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة.

وكانت محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد قد حكم على محي الدين طحكوت في قضية الحال ب10،سنوات حبسا نافذا .