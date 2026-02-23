المجلس الشعبي الوطني يوظف

أعلن المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، فتحَ باب مسابقات توظيف خارجية للالتحاق بعدد من الأسلاك والرتب.

وكشف المجلس، في بيان عبر حسابه على فيسبوك، أن هذه المسابقات تتم وفق الأنماط المحددة (على أساس الشهادة أو على أساس الفحص المهني).وستكون بعقود غير محددة المدة حسب الحالة.

وحدّد المجلس الشعبي الوطني لهذه المسابقة، الشروط والكيفيات الآتية:

التوظيف على أساس الفحص المهني

سلك سائقي السيارات (7 مناصب)

يجب أن يكون المترشح حاصلًا على رخصة سياقة صنف “ب”. وخبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات في السياقة، مثبتة بشهادة و/أو شهادات عمل. مع مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي على الأقل. ولياقة بدنية مثبتة بشهادة طب عام. ويجب أن يتمتع المترشح بنظر سليم (8 /10 على الأقل لكلتا العينين) مثبتة بشهادة طب العيون. مع تحديد السن من 30 إلى 35 سنة عند آخر أجل للتسجيل.

سلك المكلفين بالاستقبال والمراقبة والأمن (8 مناصب)

يجب على المترشح أن يكون حاصلًا على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي على الأقل. وشهادة تكوين في مجال الوقاية والأمن. وخبرة مهنية لا تقل عن سنة واحدة مثبتة بشهادة و/أو شهادات عمل. وأن يتمتع بلياقة بدنية مثبتة بشهادة طب عام وشهادة طب صدري. وعلى المترشح أن يكون سنه من 30 إلى 35 سنة عند آخر أجل للتسجيل.

التوظيف على أساس الشهادة

سلك المهندسين

فتح منصب واحد في تخصص مهندس دولة في الإعلام الآلي. يشترط أن يكون المترشح حاصلا على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو ما يعادلها. ويملك خبرة مهنية لا تقل عن سنة واحدة في مجال تطوير البرمجيات. وأن يكون سنه من 25 إلى 35 سنة.

سلك التقنيين (تقني سامٍ في الإعلام الآلي) - منصب واحد:

يشترط أن يكون المترشح متحصلا على شهادة تقني سامي في الإعلام الآلي. مع خبرة مهنية لا تقل عن سنة واحدة في صيانة أجهزة الإعلام الآلي. وأن يكون سنه من 25 إلى 35 سنة.

سلك التقنيين (تقني كهربائي عمارة) – منصب واحد:

يشترط ان يكون المترشح متحصلا على شهادة تقني كهربائي عمارة أو شهادة معادلة. وأن يملك خبرة سنة واحدة على الأقل مثبتة بشهادة عمل. وشهادة طب عام وطب صدري. وأن يكون سن المترشح من 25 إلى 35 سنة.

الأسلاك التقنية السمعية البصرية:

عوني التقاط الصورة، 4 محققي صور ، عوني التقاط الصوت، مركِّبين، ومكلف بالصيانة السمعية البصرية.

اشتراط شهادة تقني أو تقني سامي حسب التخصص. مع خبرة سنة واحدة على الأقل مثبتة بشهادة عمل. وكذا شهادة طب عام وطب صدري. وحدد السن من 25 إلى 35 سنة.

سلك المترجمين

تخصص عربي–إنجليزي–فرنسي / منصب واحد.

تخصص عربي–إسباني–فرنسي / منصب واحد.

يجب على المترشح أن يكون متحصلًا على شهادة ليسانس في الترجمة والترجمة الفورية أو ما يعادلها. وأن يقدم شهادة طب عام وطب صدري. وأن يكون سن المترشح من 25 إلى 35 سنة.

وأكد المجلس بأن التسجيل يتم حصريًا عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://tawdif.apn.gov.dz

أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code)

كما حدد المجلس آخر أجل للتسجيل وتحميل ملف الترشح بـ 15 يومًا ابتداءً من تاريخ أوّل نشر لهذا الإعلان في الجرائد الوطنية.