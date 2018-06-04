المجمع البترولي يتوج بكأس الجمهورية لكرة الطائرة

أحرز رجال نادي المجمع البترولي لكرة الطائرة، لقب كأس الجمهورية 2018، بعد فوزهم بالنهائي الذي جمعهم أمس الأحد، بنادي برج بوعريريج.

المجمع البترولي، فرض سيطرته على هذه المواجهة منذ البداية، أين تفوق في أول شوطين، وعادة النتيجة فيهما لصالحه.

الشوط الثالث، شهد استفاقة نادي برج بوعريريج، الذي حاول لاعبوه العودة في النتيجة، وتمكنوا من ترجيح الكفة بتحقيق الفوز بهذا الشوط.

الحسم في هذا النهائي كان في الشوط الرابع من المباراة، والذي عادة فيه الكلمة الأخيرة للمجمع البترولي، ليتوج بالكأس الـ12 في تاريخ النادي.