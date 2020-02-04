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المجمع البترولي يُحقق الفوز الثاني في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات

الرياضة
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المجمع البترولي يُحقق الفوز الثاني في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

حقق فريق المجمع البترولي الجزائري الفوز الثاني على التوالي ضمن فعاليات النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الى غاية 12 فيفري الجاري، بمشاركة 78 نادياً من 18 دولة عربية.

المجمع البترولي فاز على نادي “تلدرة السوري” بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون ردّ خلال اللقاء المثير الذي جمعهما اليوم على أرضية صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وبهذا الفوز اعتلى المجمع البترولي صدارة ترتيب المجموعة الثانية قبل مواجهة الغد ضد فريق الوصل الإماراتي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=768789

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