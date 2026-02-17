المجمع التركي “HAYAT DHC” يُصنع المنتجات الورقية بالجزائر

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الثلاثاء، بمقر الوكالة، وفدًا عن المجمع التركي HAYAT DHC، الرائد عالميًا في صناعات منتجات الورقية ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية واسعة الاستهلاك.

وحسب بيان للوكالة، تمحور اللقاء حول المشروع الاستثماري الهام الذي يعتزم المجمع تجسيده في الجزائر. والمتمثل في إنتاج لفائف الورق كبيرة الحجم بطاقة 70 ألف طن سنويًا. وهو ما يساهم في تعزيز الانتاج الوطني من المادة الأولية لصناعة الورق وتقليص الواردات. إضافة إلى المناديل الورقية ( 24.275 طنًا سنويًا) والمنتجات الورقية الصحية (20.000 طن سنويًا).

وتُقدّر قيمة هذا الاستثمار بـ13.4 مليار دينار جزائري مع توقعات بتوفير 960 منصب شغل مباشر.

ويُعد المجمع مالكًا لعدة علامات تجارية رائدة عالميًا في مجال منتجات التنظيف المنزلية والعناية الشخصية، فضلًا عن المنتجات الورقية.

وخلال اللقاء، تم إعطاء إشارة انطلاق المشروع بعد أن سلّم ركاش شهادة تسجيل الاستثمار لممثلي المجمع التركي.

كما سيتم، خلال اليوم ذاته، استكمال منح باقي الوثائق الإدارية المتعلقة بالمشروع على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي بغليزان، ليدخل المشروع فعليًا مرحلة الإنجاز.

وبعد استماعه إلى عرض مفصل حول مراحل إنجاز المشروع، شدد المدير العام على أهمية العمل تدريجيًا على إنتاج المدخلات محليًا بهدف رفع نسبة الإدماج في المنتجات النهائية.

كما أكد استعداد الوكالة لمرافقة المجمع في تجسيد وحدات صناعية إضافية، أو دعم توطين مشاريع مناولة. بما يسمح بإنشاء شبكة مناولة وطنية وتوفير كافة الظروف المواتية لضمان تجسيد هذا المشروع.

وحثّ المدير العام المجمّع التركي، الذي يضمّ 67 مؤسسة تنشط في قطاعات متعددة عبر 17 دولة. على توسيع وتنويع استثماراته في الجزائر، إلى جانب مشاريعه الحالية في مجالات مواد التنظيف المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية، والمنتجات الورقية.

كما جدّد تأكيده التزام الوكالة بتوفير كامل الدعم والمرافقة اللازمة في هذا الخصوص.