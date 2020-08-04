المجمع الجزائري التركي “طيال” يوظف أزيد من 10 ألاف عامل عند إنتهاء الإستثمارات

قامت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين بن فريحة هيام ، بزيارة عمل لغليزان رفقة الوزير المنتدب المكلف بالموسسات المصغرة، وسفيرة تركيا بالجزائر اوزديمير ماهينور.

وكانت بداية الزيارة من المجمع الجزائري التركي “طيال” بسيدي خطاب ولاية غليزان.

وقالت الوزيرة أن 887 متخرج من التكوين المهني، تم توظيفه في المجمع الجزائري التركي طيال.

وأضافت الوزيرة أن الشراكة مع هذه المؤسسة الاقتصادية مكنت من تكوين اكثر من 06 الاف شاب في مجال النسيج.

وكشفت الوزيرة، أن المجمع الجزائري التركي “طيال” يوظف 2000 عامل حاليا.

وأعلنت بن فريحة، أن المجمع سيوظف أكثر من 10الاف عامل، عند استكمال جميع الاستثمارات بالمجمع.

هذا ووقعت اليوم وزيرة التكوين والوزير المنتدب المكلف بالموسسات المصغرة، إلى جانب الرئيس المدير العام للمجمع، على اتفاقية شراكة تتوسع لكل التكوينات المتعلقة بالنسيج وعبر مختلف أنماط التكوين.

بالإضافة إلى تكوين الشباب في إطار المناولة، التي يمكن استحداث شبكة خاصة بها.

وستسمح هذه الاتفاقية، بتكوين 6 آلاف متربص من ولاية غليزان والولايات المجاورة في مجال الصناعات النسيجية، إضافة الى توظيفهم وفق عقود عمل مفتوحة الاجال.