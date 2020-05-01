المجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية يضاعف إنتاجه

يعمل المجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية ACS، عبر مختلف فروعه المتخصصة في الصناعات الكيميائية، على مضاعفة انتاجه، للمساهمة في تلبية طلبات محددة ناجمة عن جائحة كورونا.

وحسب بيان وزارة الصناعة، اليوم الجمعة، فقد قامت شركة SHYMECA ، المتخصصة في إنتاج المنظفات ومنتجات النظافة الشخصية، بزيادة قدرتها الإنتاجية اليومية إلى 6 أطنان من الهلام والمحلول المائي الكحولي، 1.5 طن من الصابون المضاد للبكتيريا، 26 طن من مطهرات الأسطح و26 طن من المطهرات والمبيضات.

وتساهم مؤسسة SOCOTHYD ، المتخصصة في انتاج المواد الصيدلانية، في تلبية جزء من الطلب على المآزر، الأقنعة، الكمامات، الألبسة والبدلات الطبية الواقية، القفازات والألبسة المخصصة للعمليات الجراحية.

وتقوم الشركة المختلطة LINDE GAZ، التي تعد ACS شريكًا فيها، بتلبية الطلبات المعبر عنها فيما يتعلق بالأكسجين الطبي السائل، الأكسجين الطبي الغازي وأكسيد النيتروز protoxyde d’azote المستخدم في الجراحة، بقدرات إنتاجية يومية تعادل 124.000 لتر، و 1.130 زجاجة و180 طن على التوالي.

وتقوم شركة ENAP بإنتاج محاليل مطهرة لتطهير الأحياء السكنية، المؤسسات الصحية والهيئات العمومية

كما شرع مجمع ENPC في إنتاج:صفائح موجهة لتصنيع الأقنعة الزجاجية لحماية الوجه ذات الاستعمال الطبي، قطع من البوليمير موجهة لتصنيع أجهزة التنفس، علب مخصصة لمختبرات الكشف والفحص المتنقلة، أغلفة بلاستيكية لإنتاج بدلات وألبسة الوقاية.

وتساهم شركة تونيك-الجزائر، التي استأنفت نشاطها مؤخرا، بإنتاج المناديل الورقية، مناديل الحمام والمناشف الورقية.