المجمع الجزائري للنقل البحري يخسر 50 بالمائة من رقم أعماله بسبب كورونا

الوطني
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المجمع الجزائري للنقل البحري يخسر 50 بالمائة من رقم أعماله بسبب كورونا
بقلم إيمان عياش

أكد المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري اليوم الخميس، أن المجمع سجل خسارة 50 بالمائة من رقم أعماله حسب ما نقلته وكالة الأنباء .
وأوضح إسماعين لعربي غمري المدير العام، أن الخسائر سجلت بعد قرار تعليق النقل في منتصف شهر مارس من أجل تعزيز التدابير الوقائية للحد من إنتشار الفيروس .
وأضاف ذات المسؤول، أن التراجع يتزامن مع الموسم الصيفي الذي من المفترض أن ينطلق شهر مارس، مما من شأنه مضاعفة خسائر المؤسسة الوطنية والمجمع.

و أوضح أن السفن الجزائرية لنقل البضائع البالغ عددها عشرة سفن ما زالت تواصل نشاطاتها لاستيراد وتصدير البضائع من ونحو الجزائر.


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