المجمع الطاقوي النرويجي “إكينور” يبحث توسيع استثماراته بالجزائر

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، نائب الرئيس التنفيذي المكلّف بالتنقيب والإنتاج العالمي للمجمع الطاقوي النرويجي “إكينور” Equinor، فيليب ماتيو.

وحسب بيان للوزارة، شكّل اللقاء فرصة لاستعراض حالة وآفاق التعاون الثنائي في مجال المحروقات. ولاسيما فرص استثمار مجمع “إكينور” في الجزائر في مجالات البحث، والاستكشاف، وإنتاج المحروقات.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لجودة الشراكة القائمة بين سوناطراك وإكينور. لاسيما في مشروعي عين صالح وعين أمناس، اللذيّن يمثلان نموذجا ناجحا للتعاون التقني والاستثماري بين البلدين.

كما تطرق الجانبان إلى سُبل تعزيز وتوسيع الشراكة بين الشركتين في مشاريع جديد. ومواصلة تبادل الخبرات والتجارب التقنية، لاسيما في مجالات تطوير الحقول، والبتروكيمياء، وحماية البيئة. وتقليص انبعاثات الكربون، والتقاطه وتخزينه (CCS). وكذا إنتاج وقود منخفض الكربون في إطار جهود الانتقال الطاقوي. وتقليص البصمة البيئية لصناعة المحروقات.

وخلال هذا اللقاء، قدّم وزير الدولة عرضا حول قانون المحروقات وما يوفره من تحفيزات وضمانات للمستثمرين الأجانب. مؤكدا التزام الجزائر بتوفير مناخ استثماري جاذب يقوم على الشفافية والتنافسية، بهدف إنعاش أنشطة التنقيب وتطوير الإنتاج. كما أشار إلى الفرص الواعدة للتعاون المشترك في مجالات البحث والتكوين والتكنولوجيا الحديثة في الصناعة البترولية والغازية.

ومن جهته، عبّر فيليب ماتيو عن ارتياحه لعلاقات التعاون المتميزة مع سوناطراك. مجددا اهتمام مجمع “إكينور” بتعزيز حضوره واستثماراته في الجزائر. واستعداده لتوسيع الشراكة لتشمل مجالات جديدة، على غرار الطاقة النظيفة، والاستغلال الأمثل للموارد و السلامة الصناعية. والتحكم في انبعاثات الغازات. مشيدا في الوقت نفسه بدور الجزائر كشريك موثوق ومستقر في سوق الطاقة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع “إكينور” متواجد في الجزائر منذ سنة 2004، وهو شريك لكل من سوناطراك و”بريتيش بتروليوم” (BP) في مشاريع إنتاج الغاز بكل من عين صالح وعين أمناس. بالإضافة إلى شراكته مع سوناطراك في موقع الاستكشاف بتيميسيت.