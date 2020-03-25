المجمع العمومي للنسيج يطلق صناعة كمامات حماية

أطلق المجمع العمومي للنسيج والجلود “جيتاكس”، في مختلف وحداته، صناعة كمامات الحماية، حسب بيان للمجمع، أمس الثلاثاء.

ويأتي ذلك، في إطار المشاركة، في الجهود الوطنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاء في البيان، أن المجمع التزم بصناعة كمية مهمة من كمامات الحماية، على مستوى وحداته الـ23، الكائنة في وسط البلد وشرقه وغربه.

وهنأت المديرية العامة، عمال وحدات المجمع لالتزامهم و تعبئتهم داخل مختلف وحدات الانتاج.