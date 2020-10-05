المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالنعامة توقف شخصين يمارسان السحر والشعودة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالنعامة، من توقيف شخصين يمارسان السحر والشعودة وتدنيس المصحف.

العملية تمت على إثر معلومات واردة إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية العين بن خليل، تفيد بوجود الشخصين السالفان الذكر يحترفان ممارسة طقوس السحر والشعودة.

بعد إستصدار إذن بالتفتيش تمت مداهمة منزل المشتبه فيهما أين تم توقيفهما مع ضبط وحجز أشياء وأغراض ذات صلة بقضية الحال ؛

ممثلة في معادن وبعض السوائل وكذا تمائم وأحراز وطلاسم بالإضافة إلى كتب دينية مدنسة، وبعد إستفاء التحقيق سيتم تقديم المتهمان أمام الجهات القضائية.