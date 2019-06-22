المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالنعامة تحتضن الأبواب المفتوحة على الدرك

وأشرف على مراسم افتتاح هذه التظاهرات الإعلامية، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالنعامة، بحضور السلطات العسكرية و المدنية و ممثلي وسائل الإعلام الوطنية.

وتميزت المراسم بتنظيم تمارين و عروض رياضية و تطبيقية، تبرز أهم النشاطات والمهام التي يقوم بها الدرك الوطني، تحت عنوان الخدمة العمومية و محاربة الجريمة، قصد تمكين الجمهور من الإطلاع عن كثب على الإنجازات ذات الطابع الجماهيري والجواري، وتعريف الشباب الراغب في الإنخراط في صفوف هذه الهيئة النظامية، بكيفيات وشروط الإلتحاق، وفرص ومستويات التكوين الممنوحة في مختلف الهيئات التكوينية لهذا السلاح.

ولقت هذه الأبواب المفتوحة استحسان الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية والأعمار سيما فئة الشباب، الذين أجمعوا على التنويه بمثل هذه التظاهرات المهمة التي تعتبر مناسبة لتقوية الرابطة جيش- أمة، وتقريب المؤسسة العسكرية بمختلف هياكلها من المواطنين.