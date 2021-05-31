المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعلق عضوية مالي

قامت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، بتعليق عضوية مالي، خلال قمة استثنائية أمس الأحد.وشارك في القمة، رؤساء ووزراء خارجية، وتم تنظيمها في العاصمة الغانية أكرا.

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وتم تعليق عضوية مالي، على خلفية الانقلاب العسكري الثاني الذي شهدته البلاد في ظرف 9 أشهر.

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وجاء في بيان نشر إثر القمة أن “رؤساء الدول يدينون بشدة الانقلاب الأخير” و”قرروا تعليق عضوية مالي في مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفقا لأحكامها”.

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وكانت المحكمة الدستورية في مالي قد أعلنت الجمعة الكولونيل غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد في تأكيد لسياسة الأمر الواقع.

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