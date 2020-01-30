المجموعة البرلمانية للأرندي تثمن جهود قوجيل

أكدت المجموعة البرلمانية للأرندي، أنها تقف خلف المجاهد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، خاصة والجزائر مقبلة على محطات سياسية هامة.

وجاء في بيان للمجموعة، على لسان رئيسها، علي جرباع، أنها ومن خلال موقعها في مجلس الأمة، تضع نفسها وطاقاتها في خدمة كل الجهود الوطنية الخيّرة، وأنها تقف خلف رئيس مجلس الأمة بالنيابة.

ومن هذه الجهود، يضيف البيان، التحضير لمناقشة مخطط عمل الحكومة، ومواصلة مناقشة النصوص القانونية المحالة عليه، في سياق صلاحياته الدستورية.

وأكدت المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة، على إيمانها بالرهانات والتحديات النبيلة التي رفعها رئيس الجمهورية، من أجل التأسيس لجزائر جديدة تعبّر عن مطالب الشعب الجزائري.

وهي المطالب التي تعكس الآمال والغايات التي ضحّى وناضل من أجلها الشهداء والخيّرون من أبناء هذا الوطن، ونسعى جميعا لبلوغها، بدءا بأولويات الراهن والمتمثّلة في تعديل الدستور، يضيف البيان.