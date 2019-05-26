المجموعة البرلمانية للأفلان تطالب بوشارب بالإستقالة وتحذّره من التصرفات اللامسؤولة

نددت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، بما وصفته التدخلات اللامسؤولة لرئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب.

وأشارت الكتلة البرلمانية للأفلان في بيان لها اليوم، إلى التصرفات اللامسؤولة لرئيس المجلس، الذي قالت إنه وباستعمال طرق ملتوية

يقوم بمنح امتيازات دون وجه حق لبعض النواب، ودفعهم بالمقابل لخلق الفتنة وزرع البلبلة بينهم، والتسويق والترويج على أن النواب

يقفون في صفه ويدعمونه كرئيس للبرلمان، وذلك من خلال نشر الأكاذيب والتصريحات المزيفة واستعمال أسماء النواب دون علمهم حسب البيان.

وطالبت المجموعة البرلمانية وبشدة أمام هذه التصرفات وفق البيان، رئيس البرلمان معاذ بوشارب، بالإصغاء لمطلب الحراك الشعبي الذي تبناه الحزب

وتؤكد أن الكتلة منسجمة ومتماسكة وملتزمة بخط الحزب وتوجيهات قيادته، كما أن الكتلة مصرة أكثر من أي وقت مضى على

ذهابكم من رئاسة المجلس -يضيف البيان-، وتحذركم من هذه التصرفات والأساليب التي لا تخدم المصلحة العامة والمؤسسة التشريعية.

ويشير البيان إلى أن امتثال بوشارب لمطلب الحراك الشعبي ومطلب الحزب، هو السبيل الوحيد الذي يضفي على المجلس روح الإستقرار

ويمكنه مزاولة عمله التشريعي خاصة بعدما أصبح هذا الأخير عقبة في سير نشاطه، حيث تؤكد المجموعة البرلمانية بأنها لن تتعامل

مع بوشارب مهما كانت الظروف، وقرار مقاطعتها لأشغال المجلس ساري العمل إلى غاية تحقيق المطلب الشعبي.