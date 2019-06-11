المجموعة البرلمانية للأفلان تندد بالحملة ضد الجيش وتجدد مطلب رحيل بوشارب

الوطني
  • -
  • 0
المجموعة البرلمانية للأفلان تندد بالحملة ضد الجيش وتجدد مطلب رحيل بوشارب
بقلم مصطفى.ق

جدد أعضاء المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني تأيدهم للحراك الشعبي، مثمنين عزم الجزائريين على الحفاظ على سلمية الحراك.

وندد المجتمعون في بيان لهم اليوم، بالحملة الشرسة التي تهدف للنيل من سمعة  المؤسسة العسكرية وقيادتها النوفمبرية.

وطالب المجتمعون بإسترجاع رئاسة المجلس الشعبي الوطني لشرعيته، معبرين عن ارادتهم  في تجسيد تعليمات الامين العام للحزب محمد جميعي.

كما أكد اعضاء المجموعة البرلمانية على رحيل بوشارب من على رأس المجلس الشعبي الوطني، لتعود للمجلس شرعيته المسلوبة وهيبته الضائعة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com