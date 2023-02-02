قناة النهار المجموعة البرلمانية للأفلان تنظم يوما دراسيا لمناقشة مشروع قانون الإعلام بقلم النهار أونلاين نشر في 02 فيفري 2023 - 21:31 شارك غرِّد أرسل 26 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/g4dZa اقرأ أيضا أجواء شتوية وباردة طيلة الأيام المقبلة..التفاصيل قناة النهار 21 جانفي بوقرة: ما أعجبني في مباراة اثيوبيا اليوم الى جانب الفوز الانضباط التكتيكي للاعبين قناة النهار 17 جانفي النعامة / لوحات فنية مميزة جمعت بين حجارة الجبال و نصاعة اللون الأبيض قناة النهار 25 جانفي طالع هابط: سكان بلدية الشريعة يطالبون بسد للقضاء على أزمة العطش قناة النهار 15 جانفي محيوص : أشكر زملائي و الشعب على الدعم..بلابيهم مانديرو والو قناة النهار 30 جانفي طالع هابط: خراب وكوارث بالجملة .. فيديوهات حصرية تكشف تقاعس المسؤولين قناة النهار 22 جانفي بعد طول إنتظار..عودة الأمطار الغزيرة و الثلوج بهذه المناطق قناة النهار 18 جانفي مجيد بوقرة: المنتخبات الإفريقية تطورت كثيرا تكتيكيا والمنتخب الليبي قوي جدا قناة النهار 13 جانفي الرئيس تبون: هيبة الدولة ليس بالظلم والتسلط وإنما عدم السماح بخرق القانون مع الكبير قبل الصغير قناة النهار 19 جانفي محيوص : إن شاء الله نكونوا جاهزين لنكون في النهائي قناة النهار 30 جانفي