المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة تستنكر لائحة البرلمان الأوروبي

عبرت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة، عن إستنكارها للهجة التي جاءت بها لائحة البرلمان الأوروبي اتجاه الجزائر.

وقالت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة، في بيان لها حول لائحة البرلمان الأوروبي عن وضعية حقوق الإنسان بالجزائر:

“لقد اطلعت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة عن اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي ضد الجزائر بحجة الدفاع عن الديمقراطية و حقوق الإنسان،

و هو الدفاع الذي لا تختلف به بلادنا مع غيرها لأنها عانت الكثير و الكثير من إساءة لقيم الإنسانية من طرف الإستعمار،

وهي اليوم تواصل بخطوات ثابتة جهودها في ظروف صعبة من أجل توطيد مكاسبها و تعميق المسار الديمقراطي الذي فتحته منذ نهاية القرن الماضي.”

قبل أن تضيف ذات الهيئة:”كما أن بلادنا واعية تمام الوعي بأن هذا المسار طويل وشاق و أنه لا يخلو من الصعاب و الإكراهات و النقائص المختلفة و المعقدة التي مرت بها كل البلدان التي تدعي اليوم بأنها توصلت إلى الإزدهار المطلق لقيم الحق و القانون.”

وواصل المصدر نفسه:”وعليه، لا يسعنا إلا أن نستنكر اللهجة التي جاءت بها لائحة البرلمان الأوروبي اتجاه الجزائر،

و كأن التاريخ لم يشهد لبلادنا على ما قدمته من أجل الدفاع عن حريتها و حرية باقي الشعوب في إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية،

و كان الدول التي يمثلها البرلمان السالف الذكر لم تصل لما وصلت إليه دون مشاكل أضخم بكثير عما عليه الأمر عندنا و عند غيرنا من البلدان المماثلة في عالم اليوم.”

واختتمت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بيانها بـ:”و بقدر ما نرفض هذا التصرف المتكرر نحو الجزائر و نستنكره،

بقدر ما نبقی مقنعين بأنه داخل البرلمان الأوروبي هناك من يتفهم وضعنا و يتفهم كذلك أن الشعب الجزائري العظيم قادر على تجاوز إكراهاته بنفسه دون السماح بأي تدخل خارجي في شؤونه مهما كان شكله.”