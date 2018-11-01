المجموعة التونسية “Med Espoir ” تشتكي للسلطات الجزائرية سرقة علامتها التجارية

راسلت المجموعة التونسية المتخصصة في السياحة الطبية، Med Espoir وزارة التجارة الجزائريىة لتنديد بسرقة علامتها التجارية من قبل شركة جزائرية.

وحسب ما أورد موقع ALG24 فقد بعثت المجموعة التونسية رسالة إستنكار لوزارة التجارة أمس الأربعاء 31 أكتوبر وجود شركة جزائرية تحت علامتها التجارية المحمية “Med Espoir”.

وهذا بالرغم من أن المجموعة التونسية سجلت علامتها التجارية في سجل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية “INAPI”.

لتتفاجأ تفاجأ أن شركة جزائرية سرقة علامتها التجارية، خاصة أنها تقدم نفس الخدمات التي تقدمها المجموعة التونسية “Med Espoir”.

والتي إتخذت من مدينة وهران مقر لها كما سجلت العلامة بموجب القانون في المركز الوطني للسجل التجاري منذ أفريل 2015

والذي من خلاله يعتقد عملائها أنه يمثل المجتمع التونسي “Med Espoir”، والذي من شأنه خيانة النوايا غير الصحية.

وأيضا الإستهزاء حق العلامة التجارية الحصرية المنصوص عليها في القوانين.

وللإشارة فإن المجموعة التونسية “Med Espoir” معروفة في السوق الجزائرية منذ عام 2012، حيث وقعت العديد من العقود الإعلانية مع قنوات جزائرية.