المجموعة السادسة.. الكونغو والمغرب يفترقان على التعادل

افترق المنتخب الكونغولي ونظيره المغربي، على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله، برسم الجولة الـ 2 من المجموعة الـ 6، لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

ووضع أشرف حكيمي، المنتخب المغربي، في المقدمة بهدف مبكر عند الدقيقة الـ 6. انتهى عليه الشوط الأول، الذي عرف تضييع لاعب الكونغو، سيدريك باكامبو، ضربة جزاء في دقيقته الـ 42.

وفي المرحلة الثانية، عاد الكونغو، بقوة وفرض سيطرته على المنتخب المغربي. وتفنن رفقاء مبيمبا في تضييع فرص سهلة أمام مرمى الحارس بونو. قبل أن يترجم سيلاس كاتومبا، هذه السيطرة بهدف في الدقيقة الـ 76.

وبهذه النتيجة يتصدر المغرب المجموعة الـ 6 بـ 4 نقاط مقابل، نقطتين للكونغو، ونقطة لزامبيا مقابل صفر نقطة لتنزانيا، في انتظار نتيجة المباراة التي ستجمع الطرفان مساء اليوم.