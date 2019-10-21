المجمّع الصناعي “جيكا” يقتحم إنتاج الإسمنت البترولي

كشف المجمع الصناعي للإسمنت الجزائري “جيكا” عن دخوله مرحلة إنتاج الاسمنت البترولي كأول تجربة إفريقية فريدة من نوعها.

قال مسؤول بمجمع جيكا ،اليوم الاثنين في اتصال هاتفي “للنهار اونلاين”، أن مجمع جيكا يعتزم دخول مرحلة إنتاج الاسمنت البترولي.

وأشار نفس المصدر، أن اقتحام المجمع لإنتاج هذه المادة الخاصة سيجعل منه أول منتج للاسمنت البترولي بالقارة السمراء.

وأكد نفس المصدر، أن قدرة إنتاج المجمع الأولية من شأنها تلبية حاجيات السوق المحلية لهذه المادة والمقدرة بـ 200.000 طن سنويا.

كما أوضح أن شركة الاسمنت “عين كبيرة” التابعة للمجمع هي من ستتكفل بإنتاج هذه المادة الخاصة.

وأشار ذات المصدر، أن فرع جيكا قد تحصلت على شهادة المطابقة الخاصة بالمعهد الأمريكي للبترول “أ بي إي”

وأوضح المصدر، أن إنتاج هذا النوع الخاص من الإسمنت والموجه لقطاع المحروقات يعتبر تجربة فريدة من نوعها.

وقال ذات المتحدث، أن الجزائر سابقا كانت تستورد ما قيمته 30 مليون دولار سنويا لتلبية حاجيات صناعة المحروقات.