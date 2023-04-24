المحاجب تدخل ترتيب أفضل 100 طبق نباتي في العالم

لطالما اعتبرت الجزائر واحدة من البلدان التي يكون فيها الطعام هو الأكثر تنوعًا ونوعية في الذوق. من خلال مناطقها المختلفة، تقدم أطباقًا متنوعة للغاية من حيث جوانبها ونكهاتها وأيضًا من حيث أصولها.

وقد احتلت المحجوبة الجزائرية أو ما يعرف أيضا بالمحاجب المرتبة الـ 38 في ترتيب أفضل 100 لاطبق نباتي في العالم.

من بين مجموعة واسعة من Taste Atlas ، تحتل الأطباق الهندية القائمة على الحمص مكان الصدارة. ولكن أيضًا imam bayildi، وهو تخصص تركي مصنوع من الباذنجان الذي يحتل المرتبة 45. نجد أيضًا التبولة اللبنانية التقليدية بالإضافة إلى توست الأفوكادو المصنوع في أمريكا.

يصف موقع Taste Atlas على الويب المحجب بأنه “خبز مسطح جزائري تقليدي يعد أحد أكثر الأطعمة الشعبية في البلاد. تيصنع هذه الخبز المسطح السميك الذي يشبه الفطائر من السميد، ثم يتم حشوه بمزيج من الطماطم والبصل المكرمل. »

يمكن حتى أن تكون مصحوبة بالهريسة ، وغالبًا ما يتم تناول هذا التخصص مع الحساء أو السلطة ليكون بمثابة وجبة كاملة.

المحاجب هو طبق جزائري شعبي، يصنف ضمن أهم طرق تحضير المعجنات، وذلك لأن المحاجب سهلة التحضير. ولا تحتاج لمكونات كثيرة.

تتعدد تسمياتها، فالبعض يسميها “المحاجب” أو “المحجوبة”، وفي مناطق أخرى بالجزائر تسمى “المختومة”. وهي تحضر في الأساس من الدقيق أو السميد الناعم.

وتمتاز المحاجب بأنها عجينة رقيقة هشة، وهو ما يكسبها مذاق لذيذ وخفيف على المعدة.

حيث يتم تحضيرها بحشو البصل والطاطم، بينما في بعض المناطق يتم تحضيرها بحشو اللحم المفروم أو الدجاج. وبعض المناطق الأخرى تفضلها بالجبن والخضار.