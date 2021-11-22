قناة النهار المحاجب..قبلة ذوي الدخل الضعيف بسبب إرتفاع الأسعار بقلم قناة النهار نشر في 22 نوفمبر 2021 - 09:37 صورة مركبة شارك غرِّد 18 0 المحاجب..قبلة ذوي الدخل الضعيف بسبب إرتفاع الأسعار رابط دائم : https://nhar.tv/vi4Dc اقرأ أيضا بالفيديو.. أنصار الخضر بكرولها وأجواء كبيرة في تشاكر الرياضة 16 نوفمبر فاسألوا: هل يجوز لصديقي إعطاء إسمه لطفل تكفل به ؟ قناة النهار 07 نوفمبر السدود تصل مستويات لم تبلغها منذ 3 سنوات .. ومنطقة الوسط تسجل أضعف النسب قناة النهار 17 نوفمبر 52 دقيقة إقتصاد: عجلة الإستثمار .. تأخرت صيانتها فمتى تتحرك قناة النهار 16 نوفمبر هكذا يخرج الأولياء أبنائهم من إبتدائية بوزريعة بعد أن غمرت المياه مدخلها قناة النهار 14 نوفمبر جمال بلماضي يقصف مدرب بوركينافاسو..."دك نقدر نجاوبك" قناة النهار 16 نوفمبر صريح جدا: هل تأخذ المرأة الجزائرية من مال زوجها دون علمه؟ قناة النهار 18 نوفمبر الوزير الأول: القضاء النهائي على تشغيل الأطفال واستغلالهم في التسول الوطني 18 نوفمبر صريح جدا: "اللوبيا والعدس".. الأكلة المفضلة عند الجزائريين لمواجهة البرد قناة النهار 11 نوفمبر طالع هابط: بعد بث لحالة الطريق بالاغواط ... السلطات تتدخل قناة النهار 02 نوفمبر