المحادثات بين الرئيس تبون ونظيره الموريتاني تتوسع إلى أعضاء وفدي البلدين

توسعت المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع نظيره الموريتاني. محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وحسبما أفادت به “وأج” فقد شارك في هذه المحادثات، التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية، عن الجانب الجزائري، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود. بالإضافة كذلك إلى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد.

كما شارك في المحادثات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي. بالإضافة كذلك إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلّف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات.

وأضاف المصدر، أنه من الجانب الموريتاني، فقد حضر المحادثات أعضاء الوفد المرافق للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

للإشارة فقد كان الرئيس الموريتاني قد حلّ أمس الإثنين بمطار هواري بومدين الدولي، في إطار زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام.وكان في استقباله رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. حيث تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.