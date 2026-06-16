“المحاربون” جاهزون للإطاحة بأبطال العالم

يستهل المنتخب الوطني، بعد منتصف ليلة اليوم الثلاثاء، وبالضبط عند الساعة 02:00 صباحا من يوم غدٍ الأربعاء، مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، بمواجهة قوية وصعبة أمام نظيره الأرجنتيني.

وعلى الرغم من أن منتخب “التانغو” المدجج بكوكبة من النجوم يتقدمهم ليونيل ميسي. يعتبر أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، إلا أن العناصر الوطنية عازمة على تقديم أداء قوي، في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب “أروهيد” بمدينة كانساس سيتي الأمريكية.

حيث يراهن رفقاء القائد رياض محرز، على تأكيد المستويات المميزة التي قدموها في الفترة الماضية. ولعل أبرزها الفوز الرائع وديا، بمدينة روتردام مطلع جوان الجاري أمام هولندا. ضمن الاستعدادات الخاصة بالمحفل العالمي.

ومن دون أدنى شك، فإن المهمة لن تكون سهلة. أمام منتخب سيحاول تفادي سيناريو نسخة 2022، حينما سقط في المباراة الافتتاحية أمام السعودية، قبل أن ينجح في الأخير في حصد اللقب.

الجميع جاهز باستثناء بن سبعيني

من الناحية الفنية، سيستفيد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. من جاهزية كل اللاعبين باستثناء المدافع المحوري، رامي بن سبعيني، العائد مؤخرا إلى أجواء التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى الكاحل.

وعليه فإن كل الحلول متاحة أمام مدرب “الخضر” من أجل اختيار التوليفة المناسبة للإطاحة بأبطال العالم. ودخول نسخة 2026 بأفضل طريقة ممكنة، بحثا عن كتابة تاريخ جديد في خامس مشاركة جزائرية في المونديال.

التشكيلة المحتملة لـ”الخضر”:

الحارس: لوكا زيدان

الدفاع: بلغالي، آيت نوري، ماندي، شرقي

الوسط: بوداوي، بن طالب، مازة

الهجوم: محرز، عمورة، غويري

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور