المحاربون يبحثون عن انطلاقة مثالية في الـ”كان”

يدشّن المنتخب الوطني، سهرة اليوم الاثنين، مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا، الجارية وقائعها بالأراضي الإيفوارية، بمواجهة منتخب أنغولا.

وستنطلق المواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ 1 من المجموعة الـ 4، بداية من الساعة 20:00 (21:00 بتوقيت الجزائر)، على أرضية ملعب “السلام” بمدينة بواكي.

ويسعى أشبال جمال بلماضي، لتدشين مشوارهم في الـ”كان” بانتصار، يؤكد نواياهم في الوصول إلى أبعد محطة في النسخة الـ 34، لأقوى المنافسات الإفريقية.

كما أن الرهان الأكبر لرفقاء القائد رياض محرز. في افتتاح الـ”كان” يبقى تفادي سيناريو النسخة الماضية. حينما كانت الانطلاقة بتعادل مخيّب أمام سيراليون. جعل المنتخب ينهار في الجولة الثانية أمام غينيا الاستوائية وينقاد لهزيمة أخرى في الجولة الثالثة أمام كوت ديفوار.

وبالرغم من أن بلماضي، تخلى عن تصريحاته التفاؤلية في نسخة كوت ديفوار. مقارنة بالنسختين الماضيين في 2019 و2022، إلا أن المحاربين أكدوا جاهزيتهم للوصول إلى أبعد محطة في الـ”كان”. في انتظار التأكيد في جولة الافتتاح.

التشكيلة المحتملة:

ماندريا، عطال، آيت نوري، بن سبعيني، ماندي، بن طالب، بن ناصر، شايبي، محرز، بلايلي، سليماني (بونجاح).