“المحاربون” يتحدون “السيليستي” لتأكيد جاهزيتهم لـ “المونديال”

يختتم مساء اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني تربصه التحضيري المقام بمدينة “تورينو” الايطالية، بمواجهة ودية قوية أمام أوروغواي.

ويدخل “الخضر” لقاء اليوم المقرر بداية من الساعة 19:30 بتوقيت الجزائر. والمرتقب على أرضية ملعب “أليانز أرينا” بمدينة تورينو، بنية تأكيد الفوز الكاسح بنتيجة 7-0 في الودية الأولى أمام غواتيمالا.

تعد مواجهة أوروغواي، المصنف الـ 17 عالميا، اختبارا حقيقيا لرفقاء رياض محرز. من أجل تأكيد جاهزيتهم لنهائيات كأس العالم. المقررة في الفترة ما بين الـ 11 جوان والـ 19 جويلية القادمين.

وفي هذا الصدد، يراهن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. على تقييم جاهزية أشباله وضبط معالم القائمة “المونديالية”. على اعتبار أنه سيكون أمام حتمية ارسالها شهر ماي المقبل.

واختار مدرب “الخضر” الاحتكاك بخصم لاتيني، يمتلك تشكيلة تضم نخبة من النجوم يتقدمهم لاعب ريال مدريد، فريديريكو فالفيردي. وبطريقة لعب تشبه أسلوب الأرجنتين. منافس المنتخب في افتتاح مشواره في المونديال.

وأمام المعطيات الحالية وطبيعة اللقاء والرهان، فإن بيتكوفيتش، سيعتمد بنسبة كبيرة على التشكيلة المثالية في مواجهة “السيليستي”. مع منح الفرصة لبعض الجدد الذين تألقوا في مواجهة غواتيمالا. لمعاينتهم مجددا في صورة بلغالي وغجيميس وبن بوعلي وتيطراوي.

كما ستكون ودية “تورينو” الثانية في تاريخ المنتخبان، بعد الأولى شهر أوت 2009، بملعب 5 جويلية 62. ضمن التحضيرات الخاصة بمونديال جنوب إفريقيا 2010. والتي حسمها “الخضر” لصالحهم بهدف من دون رد، بأقدام رفيق جبور.

التشكيلة المحتملة:

الحارس: لوكا زيدان

الدفاع: رفيق بلغالي، ريان آيت نوري، ماندي، بن سبعيني

الوسط: زروقي، بوداوي، مازة،

الهجوم: محرز، غويري، عمورة