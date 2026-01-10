“المحاربون” يتسلحون بذكريات 2019 للإطاحة بـ”النسور النيجيرية”

سيكون المنتخب الوطني، مساء اليوم السبت، على موعد مع صدام قوي، أمام نظيره من نيجيريا، في لقاء يندرج ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وقبل المواجهة المرتقبة بداية من الساعة 17:00 بملعب مراكش، التقى المنتخبان في 21 مباراة. آخرها اللقاء الشهير في نصف نهائي نسخة 2019، والذي حسمه “الخضر” بهدف قاتل. من مخالفة مباشرة عن طريق القائد رياض محرز.

وصنفت مواجهة “المحاربين” و”نسور نيجيريا” بأقوى مباراة في الدور ربع النهائي من “كان 2025” بالنظر إلى الندية الكبيرة التي ميزت اللقاءات السابقة بين المنتخبان.

وخلال 21 مباراة رسمية، فاز المنتخب الوطني بـ 8 وخسر مثلها. فيما انتهت 5 مواجهات بالتعادل، وهو ما يؤكد بأن المواجهة المرتقبة مساء اليوم، لن تخلو من الإثارة والندية.

وفي منافسة كأس أمم إفريقيا، حققت نيجيريا 4 انتصارات مقابل 3 للجزائر، مع انتهاء لقاءين بالتعادل، ولكن أبرز محطات صدام المنتخبان كانت في نهائي 1980. الذي فاز به المنافس وبعده نسخة 1990 التي توج بها “الخضر”.

وإلى جانب ذلك، تبقى ذكرى 2019 في نصف النهائي احدى المحطات التاريخية في مشاركات “الخضر” القارية. بفضل هدف محرز، والتتويج بعدها في النهائي على حساب السنغال.