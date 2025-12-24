“المحاربون” يتقدمون على “صقور الجديان” في افتتاح الـ”كان”

أنهى المنتخب الوطني الشوط الأول من مواجهته أمام نظيره السوداني، لصالحه بهدف من دون مقابل. في افتتاح مشوار المنتخبين في منافسة كأس أمم إفريقيا.

ودخل أشبال فلاديمير بيتكوفيتش، المواجهة التي يحتضنها ملعب “مولاي الحسن” بمدينة الرباط. من دون مقدمات، ونجحوا في الوصول إلى شباك “صقور الجديان” بعد مرور دقيقتين فقط.

وذلك، عن طريق القائد رياض محرز، بعد تمريرة ذكية بالعقب من زميله هشام بوداوي، داخل منطقة الجزاء، ترجمها نجم الأهلي السعودي، بطريقة رائعة إلى هدف السبق.

وكان رد فعل الفريق السوداني قويا، باعتماده على بعض الهجمات المعاكسة. إلا أن محاولاته اصطدمت بتألق الحارس لوكا زيدان. تحت أنظار والده وأسطورة الكرة الفرنسية، زين الدين زيدان، الذي سجل حضوره في المدرجات.

وعند الدقيقة الـ 39، أشهر الحكم الغابوني، بيير أتشو، بطاقة حمراء، للاعب السوداني، صلاح الدين عديل، بعد تلقيه إنذارا ثانيا، اثر تدخل عنيف على مدافع “الخضر” ريان آيت نوري.

وبحلول الدقيقة الـ 42، سجل بن سبعيني، ثاني أهداف المنتخب بمقصية مميزة. بعد تمريرة رائعة من هشام بوداوي، إلا أن الهدف ألغي. بسبب تواجد مدافع بوروسيا دورتموند الألماني، في وضعية تسلل واضحة، لينتهي الشوط الأول بتقدم “الخضر” بهدف يتيم.