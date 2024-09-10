“المحاربون” يراهنون على تعزيز الصدارة

يسعى المنتخب الوطني، للإطاحة بمضيفه الليبيري، في المباراة المقررة مساء اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة 16:00 (17:00) بتوقيت الجزائر، من أجل الاقتراب أكثر من خطف إحدى بطاقتي العبور إلى كأس أمم إفريقيا.

وكانت المباراة الأخرى، عن المجموعة الخامسة، بين غينيا الاستوائية والطوغو، ضمن الجولة الـ 2، قد انتهت على وقع التعادل الايجابي، بهدفين في كل شبكة.

وهي النتيجة التي تخدم “المحاربين” الذين يراهنون. على الخروج بانتصار من ملعب “صامويل كانيون دو” بالعاصمة “مونروفيا” من أجل الوصول إلى 6 نقاط. والابتعاد عن أقرب الملاحقين منتخب الطوغو، بـ 4 نقاط كاملة.

ولن تكون مهمة الخضر، سهلة أمام منتخب ليبيريا. وذلك، لعدة اعتبارات أبرزها الغيابات المؤثر في تشكيلة المنتخب، إلى جانب أن اللقاء سيجري على أرضية ميدان بعشب اصطناعي.

في هذا الصدد، يرتقب أن تشهد التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها الناخب الوطني. فلاديمير بيتكوفيتش، مفاجآت عديدة. وسط ترشيحات بمشاركة أمير سعيود، الذي يعول عليه لتعويض غياب حسام عوار.