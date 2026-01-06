“المحاربون” يستهدفون ربع نهائي الـ”كان” للمرة الـ 12 في التاريخ

يلاقي المنتخب الوطني مساء اليوم الثلاثاء، نظيره من الكونغو الديمقراطية، في إطار ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، الجارية وقائعها بالمغرب.

ويدخل رفقاء القائد رياض محرز، المواجهة المقررة بداية من الساعة 17:00، بملعب “مولاي الحسن” بالرباط، والذي خاضوا فيه كل لقاءات دور المجموعات، بنية حسم التأهل والعبور إلى ربع النهائي لملاقاة منتخب نيجيريا.

ويبحث “المحاربون” في مشاركتهم رقم 21 في المنافسة القارية، عن بلوغ ربع النهائي، للمرة رقم 12 في التاريخ.

وقبل لقاء اليوم أمام الكونغو الديمقراطية، وصل “الخضر” إلى ربع النهائي في 11 مناسبة. أقصى في 4 منها وذلك، بداية من نسخة 1996 على يد جنوب إفريقيا، ونسخة 2000 أمام الكاميرون، و2004 أمام المغرب، و2015 ضد كوت ديفوار.

بينما حقق المركز الثالث في 4 أخرى، بداية من نسخة 1982 على حساب زامبيا. و1984 أمام مصر و1988 على حساب المغرب، وأخيرا نسخة 2010 أمام نيجريا.

فيما بلغ المنتخب الوطني المحطة النهائية لـ”الكان” في 3 مناسبات. وانهزم في الأولى نسخة 1980 أمام نيجيريا، قبل أن يتوج أمام ذات المنافس في نسخة 1990، ويعود ويتوج بطلا لإفريقيا سنة 2019 على حساب السنغال.

ومن الناحية الفنية، فإن الناخب الوطني، سيفتقد لخدمات الثنائي المصاب خوان حجام. الذي غادر التربص، وسمير شرقي. بينما تبقى مشاركة المدافع الآخر ريان آيت نوري، قائمة بعدما التحق بتدريبات أمس.

واستفادة مدرب “الخضر” من قرابة أسبوع راحة، قبل مواجهة الفهود الكونغولية اليوم. وهو ما سيبحث عن استغلاله من أجل اقتطاع تأشيرة ربع النهائي ومواصلة حلم التتويج الثالث بـ”ثبات”.

وحقق المنتخب الوطني، العلامة الكاملة في دور المجموعات، بـ 3 انتصارات تصدر بها المجموعة الـ 5. لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2025، وسجل الهجوم 7 أهداف بينما تلقت شباك “الخضر” هدفين فقط.