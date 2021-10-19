“المحارق” تتسبب في 10 حرائق بسكيكدة

قامت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة خلال 24 ساعة الأخيرة، باخماد 10 حرائق مختلفه إثر الرمي العشوائى للمفرقعات. بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وفي بيان لذات المصالح، فقد تم تسجيل 10 حرائق جراء الرمي العشوائي للمفرقعات أسفرت على إحتراق 5 أشجار للنخيل موزعة على حريقين في وسط المدينة (السويقة)، وحريق في كل من حي الممرات، وبجانب متوسطة يمونة قموح، و ابتداىية عبد الحق قويسم.

بالإضافة إلى إخماد حريقين على أشجار الكاليتوس بحي واد الوحش، وإخماد حريق حشاىش يابسة بكل من: حي صالح بوالكروة، و حي بوعباز، وبرج الحمام، حيث لم يتم تسجيل أي إصابات.

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