«المحافظة السابقة للمهرجان لم توجه لي الدعوة طيلة 20 سنة»

صاحب أغنية «البشطولة» جمال صابري من تيمڤاد

تتوالي هجمات الفنانين على المحافظة السابقة لمهرجان تيمڤاد، فبعد فلة عبابسة جاء الدورعلى نعيمة الدزيرية التي قالت في ردها على سؤال النهار إنها لم تفهم سبب إقصائها وتهميشها خلال ما مضى من طبعات المهرجان، في تصور مطابق للعائد من بعيد صاحب أغنية «البشطولة» جمال صابري أو كما هو معروف باسم «الجّو» ابن ولاية أم البواقي، الذي نشط ندوة صحافية تكلم فيها بصراحة كبيرة وبعفويته المعهودة.

واتهم صابري مباشرة المحافظة السابقة لمهرجان تيمڤاد بعدم دعوته للمشاركة طيلة 20 سنة، ومن جهته لم يتوسل منها ذلك ولو مرة واحدة، وبتعيين الفنان يوسف بوخنتاش على رأس المحافظة خلفا للخضر بن تركي، وجهت له دعوة قال إنه لبّاها بلا تردد، فكانت فرصة أثبت فيها أنه فنان من طينة الكبار يمتلك جمهورا وفيا استقبل عودته بحرارة وحفاوة كبيرة.

فما إن اعتلى الركح حتى تعالت صيحات وهتافات ازدادت حدتها مع أغاني «البشطولة» و«يمّا الكاهنة» و «أمغار»، وغيرها من الأغاني التي كان «الجّو» يؤديها وهو يصول ويجول على الركح حافي القدمين، ومن حين إلى آخر يقدم رقصات على شكل استعراض جسدي بحركات وتمايل وصيحات اعتبرها تفاعلا لا إراديا مع الموسيقى.

من جهته، كان الفنان نواري نزار الذي عاد هو الآخر إلى مهرجان تيمڤاد بعد 20 سنة من الإقصاء، نجما حقيقيا أثبت أن أغانيه يرددها الكبير والصغير، في ليلة غنى فيها أيضا كل من الفنانين «طاكو» وندرومي ونعيمة الدزيرية، وسط تفاعل متفاوت من فنان الى آخر ومن أغنية إلى أخرى، في وقت غابت عن السهرة الثالثة «الزهوانية»، بعد سوء تفاهم عن موعد تسديد المبلغ المتفق عليه.