المحافظة السامية للأمازيغية تشيد بالفنان العالمي الراحل إيدير

ترحم الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية ، على الفنان الجزائري الراحل، إيدير، بعد وفاته ليلة أمس السبت.

وأشادت المحافظة، بالفنان الراحل، معربة عن اسفها لرحيل أيقونة الأغنية الجزائرية الذي استطاع أن يعطي للأغنية الأمازيغية بعدا عالميا.

و جاء في رسالة تعزية توجه بها الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية لعائلة الفنان، أن الأغاني الناجحة للفقيد على غرار “افافا ينوفا” أو “اسندو” ستظلان خالدتين.

مضيفا أن أغاني الراحل، ستبقى إلى الأبد، من أجل ضمان انتقال وتطوير اللغة الأمازيغية في جزائر تعددية.

وتوفي ليلة السبت الفنان حميد شريات المدعو “إيدير” بمستشفى بيشا في باريس بفرنسا، عن عمر ناهز 71 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.