المحافظة السامية للأمازيغية تصدر كتابين جديدين

أصدرت المحافظة السامية للأمازيغية كــتابــين جديــــدين بالأمـــازيــغـية.

المؤلفين الجديدين يتمثل الأول في مجموعة شعرية، بعنوان “A wal d aqeddud de Mahdoud Ouhaoua”.

أما الثاني فهو عبارة عن قصة تحت عنوان “Hihla n yinisi”.

العملية جاءت في إطار مجموعة القصص الشعبية “تمعايين” التي يشرف عليها، أُولحا اليزيد.

حيث تم إنجاز هذين العملين بفضل الشراكة القائمة بين المحافظة السامية للأمازيغية والجمعيتين الثقافيتين، “نوميديا” بوهران و”تيفاوين” بولاية الشلف.

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا التعاون في الحفاظ على التراث الشفاهي الأمازيغي المهدّد بالاندثار.

يأتي هذا بعد أن اصدرت ذات المحافظة عدة مطبوعات في الأنواع الأدبية المختلفة على غرار القصة، الرواية.

فضلا على المؤلفات التعليمية المتعلقة بتلقين اللغة الأمازيغية، بما في ذلك كتاب “البراي” بالأمازيغية، الخاص بفئة فاقدي البصر.