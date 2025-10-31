إعــــلانات
الوطني

المحافظة السامية للرقمنة تبحث التعاون مع شركة هواوي

بقلم نادية بن طاهر
المحافظة السامية للرقمنة تبحث التعاون مع شركة هواوي
  • 105
  • 0

استقبلت الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس الخميس، لي شن، نائب رئيس مجمع “هواوي كنسورسيوم”، رئيس شركة هواوي في منطقة شمال أفريقيا وأفريقيا الوسطى وأفريقيا الشرقية.

وحسب بيان لذات الهيئة، حضر اللقاء، الرئيس المدير العام لهواوي الجزائر والوفد المرافق لهما.

وتناول اللقاء المشاريع الرقمية التي تنجزها المحافظة السامية للرقمنة بالتعاون مع شركة هواوي. كما تباحث الجانبان المشاريع المستقبلية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Dasv7
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer