المحافظة السامية للرقمنة تبحث التعاون مع شركة هواوي

استقبلت الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس الخميس، لي شن، نائب رئيس مجمع “هواوي كنسورسيوم”، رئيس شركة هواوي في منطقة شمال أفريقيا وأفريقيا الوسطى وأفريقيا الشرقية.

وحسب بيان لذات الهيئة، حضر اللقاء، الرئيس المدير العام لهواوي الجزائر والوفد المرافق لهما.

وتناول اللقاء المشاريع الرقمية التي تنجزها المحافظة السامية للرقمنة بالتعاون مع شركة هواوي. كما تباحث الجانبان المشاريع المستقبلية.