المحافظة السامية للرقمنة تضع الرقم الأخضر 3017 لخدمة مستعملي بوابة “Dzair Digital Services”

أعلنت المحافظة السامية للرقمنة عن وضع الرقم الأخضر 3017 تحت تصرف المواطنين، للإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الدعم والمرافقة التقنية المتعلقة باستخدام البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية “Dzair Digital Services”. وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات العمومية الرقمية. حسب ما جاء في إعلان للمحافظة.

وأوضح المصدر ذاته بأن الفريق التقني للمحافظة يتولى استقبال اتصالات المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة للاستفادة من مختلف الخدمات الرقمية الحكومية.

وأضاف الإعلان أن خدمة الرقم الأخضر متاحة طيلة أيام الأسبوع (7/7)، من الساعة الثامنة (08:00) صباحًا إلى غاية منتصف الليل. بما يضمن مرافقة مستعملي البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية والاستفادة المثلى من خدماتها.