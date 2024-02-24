المحافظة السامية للرقمنة تفتح باب التوظيف

أعلنت المحافظة السامية للرقمنة عن فتح باب الترشح لشغل وظائف عليا لدى مصالحها برتبة مدير.

وجاء في بيان لذات الهيئة، أن المحافظة السامية للرقمنة تفتح باب الترشح لشغل وظائف عليا لدى مصالحها برتبة مدير في التخصصين التاليين: أنظمة المعلومات والحلول الرقمية، وأمن الأنظمة المعلوماتية والبنى التحتية.

وأضافت المحافظة السامية للرقمنة، أنه يشترط لدى المترشحين شهادة مهندس دولة أو ما يعادلها على الأقل في تخصص الإعلام الآلي.

وكذا خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في التخصص. وخبرة في إعداد الدراسات، وإنجاز ومتابعة المشاريع الكبرى في مجال الرقمنة. وخبرة في التحرير، كما حبذ اتقان اللغة الإنجليزية.

ويتم إرسال السير الذاتية عن طريق البريد الالكتروني الخاص بالمحافظة السامية للرقمنة: [email protected] وذلك في أجل أقصاه 29 فيفري 2024 على الساعة الثانية عشر زوالا.

وأشار البيان، إلى أنه يجب أن تتضمن السيرة الذاتية لكل مترشح الأعمال والدراسات العملية المنجزة. بالإضافة للخبرة المهنية الفعلية له.