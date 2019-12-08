المحاكمة التاريخية: بكاء..مناشدة.. هيستريا قبل النطق بالحكم

تتواصل مجريات المحاكمة التايريخة لأبرز رموز النظام السابق، أين أعطى قاضي محكمة سيدي أمحمد، الكلمة للمتهمين قبل النطق في الأحكام.

وقال وزير الصناعة السابق المتهم في قضية ملف تركيب السيارات يوسف يوسفي في كلمته: “قضيت حياتي المهنية خدمة لهذا البلد”.

وتبع قوله: “أنا ماشي باندي..”.

وقال وزير العلاقات مع البرلمان السابق، بدة محجوب في كلمته الأخيرة قضيت شهرين و نصف وزيرا فقط..لم أمنح أي شيء”.

ليكمل قوله: “قسما بالله لم أخذ رشوة.. انا لم اعرف يوما عرباوي.. والتقيته مرة في حياتي”.

لتتواصل كلمة المتهمين، حين تقدم وزر الأاشغال العمومية السابق ومدير حملة المرشح السابق بوتفليقة زعلان.

و أنكر زعلان كل التهم الموجهة إليه، وخاصة قصية دعم المترشح السابق بوتفليقة، حيث قال في كلمته”اشهد الله أنني بريء في المشاركة في تمويل الحملة”.

وأردف الكاتب العام الأسبق لولاية باتنة: “أعلن امام التاريخ واشهد الله انني بريء من تهمة المشاركة في تمويل

الحملة الانتخابية.. قضيت فيها فترة لاتتجاوز أسبوع، ولم استقبل اي دينار”.

وواصل ذات المتحدث قوله بأنه طيلة حياته وهو في خدمة الجزائر، حيث دار عدة مناصب ومهام في عدة ولايات.

حيث قال : “33 في الجنوب في الشمال في الهضاب.. في قلبي كنت حريص على الجزائر .. طيلة حياتي المهنية أنا جزائري حر ..ودمي جزائري و لم اخن يوما”.

وتابع في ذات السياق : “الناس تشهد رجعت اعتبار الدولة مبادئي.. اطلب انصافي.. اشهد الله نرى فيك الخير يا سيدي القاضي و اطلب انصافي”.

وتوسل ذات المتهم للقاضي لتبرئه من التهم التي تواجهه حيث راح يناشد بقوله “لدي فيك ثقة سيدي الرئيس..لاحظت جدية المحكمة.. و هذا ما يرحني و السلام عليكم”.