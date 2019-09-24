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المحامي بورايو : إلتماس عشرون سنة في حق المتهمين لا يستند إلى أي دليل

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المحامي بورايو : إلتماس عشرون سنة في حق المتهمين لا يستند إلى أي دليل
بقلم م .فيصل

كشف المحامي خالد بورايو مساءالثلاثاء أن إلتماس عشرون سنة في حق المتهمين لا تستند الى أي دليل وسيصدر الحكم اليوم .

وأوضح في تصريح للنهار أن الاجتماع كان عاديا في مبنى تابع للرئاسة من اجل ايجاد حل للازمة التي عصفت بالبلد.

وأضاف عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الاربعة السعيد بوتفليقة وجنرال توفيق وطرطاڨ ولويزة حنون ان الحكم سيستأنف.

كما تمنى المحامي بورايو ان تأخذ المحكمة بكل ماجاءت به هيئة الدفاع، لأن صدور الحكم سيكون اليوم على الساعة الواحدة صباحا

من جهة أخرى قال بورايو أن الفريق محمد مدين والمدعو جنرال توفيق يتواجد في حالة حرجة بسبب المرض.

وللتذكير يواجه المتهمين تهمتي المساس بسلطة الجيش والتآمرضد سلطة الدولة.


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