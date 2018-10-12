المحامي بيطام: “3 سنوات سجنا نافذة لكل من يمس بالحياة الشخصية للأفراد”

الوطني
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المحامي بيطام: “3 سنوات سجنا نافذة لكل من يمس بالحياة الشخصية للأفراد”
بقلم شهرزاد مزياني

اعتبر المحامي نجيب بيطام، أنه ما قام به رئيس مصلحة المدنية لبلدية الجزائر الوسطى، بنشر بطاقية مدير مجمع “النهار” أنيس رحماني على صفحة تحريضية بالفايسبوك، هي جريمة يعاقب عليها القانون .

وقال بيطام في اتصال مع “قناة النهار”، أن القانون سيكون صارم مع المرتكب هذه الجريمة خاصة أنه ليس بالشخص العادي ، بإعتباره موظف لدى الدولة و محلف ومؤمن على الحياة الشخصية للمواطنين.

كما أضاف المتحدث، أن المتورط قام بإستغلال وظيفته لنشر معلومات خاصة لصالح جهات تنشط في الخارج ، وسيكون القضاء الجزائري في هذا الصدد متشدد في حكمه.

وأضاف الحقوقي بيطام ،أن العقوبة التي قد تسلط في حقه قد تصل لحد 3 سنوات حبسا نافذا  فما فوق ، لارتكابه تكوين جمعية أشرار  وتواطئ و الإساءة إلى مؤسسة عمومية.

وقال بيطام ، إن شريعة تنهى على مثل هذه الأفعال التي تمس بالحياة الخاصة للأفراد وتعتبرها ” قذف” .

كما حذر المتحدث ، رواد مواقع التواصل لاجتماعي، من خطورة  التعامل مع أشخاص هاربين من العدالة والقاطنين في الخارج والذي قد يعرضهم للسجن .


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