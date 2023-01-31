المحامي جمال الدين شاوي قُتل برصاصة في الرأس

كشف بيان أصدرته النيابة العامة لدى مجلس قضاء سكيكدة أن المحامي المفقود جمال الدين شاوي الذي تم العثور عليه جثة هامدة أمس، قد تم قتله برصاصة في الرأس.

وأوضح البيان الذي وقعه النائب العام أن المعاينة الميدانية للجثة قبل وبعد نقلها إلى المستشفى بينت أن صاحبها أصيب بطلق ناري على مستوى الرأس.

كما كشف البيان أنه لم يتم العثور على أية آثار عنف على باقي الجثة، مضيفا أن التحقيق الابتدائي مازال مستمرا تحت إشراف النيابة إلى غاية الكشف عن الجناة.

وكان المحامي جمالي الدين شاوي قد تم التبليغ عن فقدانه لدى مصالح الدرك يوم 22 جانفي، قبل أن يتم إطلاق حملة بحث عنه شاركت فيها كل المصالح المختصة إلى جانب مواطنين.

وقد جرى العثور مساء أمس على جثة المحامي مدفونة في منطقة على جنبات الطريق السيار بقرية التوميات.