المحامي رزاق :اللقب الذي تحصلت عليه هو سابقة في تاريخ المحاماة الجزائرية

قال المحامي رزاق عبد الرحمان بعد تحصله على جائزة “أحسن مرافعة قانونية بين المحامين العرب”

أن القب الذي تحصل عليه يعتبر سابقة في تاريخ المحاماة الجزائرية .

وأضاف المحامي خلال استضافته في قناة “النهار” أنه باللقب الذي تحصل عليه اثبتنا جدارة أصحاب الجبة السوداء في المحافل العربية

وأضاف، أن المشاركة في هذه المسابقة تمت على مستوى الاتحاد الوطني لمنظمة المحاميين الجزائريين

وذلك عن طريق إعلان كان موجودا على مستوى نقابة محكمة سطيف على أساس أن فيه مسابقة

من أجل اختيار أحسن مرافعة قانونية بين المحامين العرب

حيت تقدم بطلب إلى النقيب الذي وافقه وتم بعدها إرسال بريد إلكتروني للهيئة الوطنية للمحامين بتونس، حيث كان الرد إيجابي .

وأضاف المحامي رزاق، أنه هو المحامي الوحيد الذي شارك في هذه المسابقة في الجزائر.

وقال، أن موضوع المرافعة هو “كيف للمحامي أن يكون شريكا في إقامة العدالة رفقة القاضي”.

وأكد أن الجزائر كلها كانت تنتظر هذا اللقب العربي، مبرزا أنّ هذا اللقب يعتبر سابقة في تاريخ المحاماة الجزائرية

وبذالك اتبتنا جدارة أصحاب الجبة السوداء الجزائرية في المحافل العربية.