المحامي عمارة: هؤلاء تنتظرهم عقوبات تتراوح بين سنتين و20 سنة

قال المحامي عبد الحميد عمارة، إن العقوبات التي تنتظر المسؤولين ورجال الأعمال الذين يقبعون حاليا في السجن،نص عليها قانون الفساد

وأكد المحامي عمارة خلال نزوله ضيفا على حصة نقاش الجزائر عبر تلفزيون “النهار”، بأن العقوبات التي تنتظرهم وتتراوح بين

سنتين و20سنة كأقصى حد، مشيرا إلى أن كل التهم التي تواجه هؤلاء جنح وفق ما ينص عليه القانون06/01،

وأغلب هذه التهم لا تتجاوز العقوبات المنصوص عليها في القانون 10 سنوات، عدا قانون الصفقات الذي تصل عقوبات

مخالفة أو التلاعب بالصفقات العمومية إلى 20 سنة سجنا نافذا.