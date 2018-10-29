المحامي كورتل: الجريمة الإلكترونية أصبحت قضية دولة

كشف المستشارالقانوني لمجمع النهار “عبد الحفيظ كورتل”، أن الجريمة الإلكترونية في الجزائر، تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وأصبحت قضية دولة.

وفي مكالمة هاتفية لحصة “نقاش على المباشرقال كورتل ” يجب رصد كل الإمكانيات المادية والبشرية لكبح هذه الظاهرة”.

مضيفا “أن القضية أصبحت قضية دولة وليست قضية أشخاص، بكون الفضاء الأزرق في الجزائرأصبح خدمة لنزوات أشخاص وإلحاق الضرر بالاخرين”.

وفيما يخص الترويج لسب والشتم والقذف، في حق الأشخاص علق المحامي: “أن المعظم من يجعل مواقع تواصل الإجتماعي مرتعا للسب، والشتم”.

و”فضح أسرار البيوت، يدل على نقص المستوى الدراسي، والفكري، وقلة الوعي، وأن هؤلاء الأشخاص أكثرهم لم يتطلع لمستويات علمية كبيرة “.

كما المشكلة مشكلة أخلاق، ومواقع التواصل الإجتماعي في البلدان الأروبية أداة للرقي، أما في الجزائر أصبحت كابوس للبعض”.