المحامي كورتل: الجريمة تجاوزت الخطوط الحمراء في الفيسبوك

دعا المستشار القانوني لقناة “النهار”، عبد الحفيظ كورتل، أجهزة الأمن والدولة إلى ضرورة التحكم ومراقبة الفضاء الأزرق بعد تفشي الجريمة.

وأورد كورتل أنه على الدولة جعل هذا الفضاء كأولوية لمحاربة الجريمة، خاصة وأن الأمر تجاوز الخطوط الحمراء.

وقال إن معظم المجرمين أصبحوا يهددون ويبتزون عبره، بصفحات مزيفة حتى لا يتم الكشف عن هويتهم.

وأضاف: “إذا تركنا هذا الفضاء دون رقابة سيختلط الحابل بالنابل وتكثر الجريمة والابتزاز”.

كما دعا الأشخاص الذين تم ابتزازهم أو تهديدهم بالتشهير سواء مواطنين أو شركات أن يبلغوا عن هذه الصفحات حتى يتم الإطاحة بأصحابها.