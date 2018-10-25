 المحامي كورتل: العدالة تفرض القانون ..وكل متورط يحاسب على طبيعة الجرم المنسوب له

قال عبد الحفيظ كورتل، المحامي والمستشار القانوني لقناة “النهار”، إنّ العدالة تعالج الكثير من القضايا التي يتورط فيها عامة الناس ومن ضمنهم الفنانون.

قائلا إن الفنانين ليسوا معصومين من الخطأ، فهم أيضا أشخاص يرتكبون الجرائم مهما كانت صفتهم.

وخلال إتصال هاتفي مع قناة”النهار” قال المحامي كورتل، إن كل شخص يذنب ويثبت تورطه في أي قضية، فسيتم إستدعاؤه حسب الجرم ووفق الإجراءات القانونية.

وفي ذات السياق قال المستشار القانوني لقناة “النهار”، إن الفضاء الأزرق أصبح فضاءً للجرائم، لكن القانون يعاقب المتورطين حسب الدليل والقرينة.

وأضاف إن كل شخص يتعرض للإبتزاز والتشهير، فالعادلة الجزائرية تكفل الحقوق بعد المتابعة القضائية والتحقيق وإثبات الجرم.