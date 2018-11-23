المحامي كورتل: “غياب تطبيق الإعدام جعل من القتل شيئا عاديا”

قال المستشار القانوني لقناة النهار، عبد الحفيظ كورتل، اليوم الجمعة، إن القتل لم يعد ظاهرة، بل أصبح شيئا يوميا نعيشه.

وأورد في تعليقه على فاجعة قتل أب لإبنه الرضيع، واحتحجاز زوجته بتبسة، أن ظاهرة القتل قد تفاقمت في الفترة الأخيرة.

مرجعا السبب إلى غياب الردع القانوني، المتمثل في تطبيق الحكم بالإعدام، والذي لا يزال حبيسا منذ سنوات، وحول القضية، قال إن الأصل في الحكم على القاتل هو الإعدام.

مشيرا أنه سيتم عرض الجاني على خبير الأمراض العقلية والنفسية، للنظر في صحة هذا الشخص، حتى يتم تحديد العقوبة.