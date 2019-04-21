عاجل

المحامي كورتل: “لهذا السبب تم استدعاء أويحيى ولوكال أمام القضاء”

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
المحامي كورتل: “لهذا السبب تم استدعاء أويحيى ولوكال أمام القضاء”
بقلم نسرين محفوف

صرح المستشار القانوني لقناة النهار، عبد الحفيظ كورتل، أن محكمة سيدي امحمد، استدعت أويحيى ولوكال، لتبليغهما الاستدعاء وليس للمثول الفوري.

وأورد في تصريح للنهار، اليوم الأحد، أن القانون لا يخول لمحكمة سيدي امحمد محاسبتهم، طبقا للمادة 537 من قانون الاجراءات الجزائية.

وأفاد في ذات السياق أن الوزير الاول الاسبق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي، محمد لوكال، سيحاسبان أمام المحكمة العليا.

وبخصوص طبيعة القضايا التي سيمثل من أجلها، الوزيران، أمام القضاء، أشار كورتل، أنه من المرجح محاسبتهما على قضية طبع النقود، لأنها قضية مشتركة بين الطرفين.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com