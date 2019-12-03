المحامي لحسن تواتي: قضايا محاكمة النظام السابق معقدة وستؤجل لمرات عديدة

صرح المحامي لحسن تواتي ان محاكمة رموز الفساد في الجزائر تعتبر سابقة وقفزة نوعية للقضاء في مجال محاربة الفساد ومحاكمة العصابة.

وتم إدراج ملف الفساد على محكمة سيدي امحمد لأنها محكمة مختصة في بعض الجرائم وعددها 8 وهي قطب متخصص ويمتد إختصاصها ليس كباقي المحاكم.

كما اشار المحامي إلى ان محاكمة رموز الفساد جاءت وفق للقانون وإجراءات تم جدولتها، وهذا نظرا لأن هيئة الدفاع إعترضت على إجراءات الجلسة.

أين تم تاجيل الجلسة بيومين نظرا إلى أن كان لابد من الفصل في الملف لأن الإجراءات طالت كثيرا على حد قول المحامي تواتي.

خصوصا وأن الملف جاهز وفيه إحالة ولم يتم الطعن فيه، كما انه معقد وهيئة الدفاع لن تقبل بالمحاكمة حاليا وستؤجل الجلسة حسب إعتقاده.

وأشار الاستاذ تواتي إلى أن في حال إنسحاب هئية الدفاع من المرافعة عن المتهمين سيكون له تأثير كبير على مسار الجلسة وأهميتها.

واضاف المحامي ان المتهم من حقه أن يتمسك بدفاعه ومن حقه ان يكون لديه محامي بحكم انه الشريك والذي يسهر على المحاكمة العادلة.

وذكر الاستاذ تواتي ان القاضي في هذه الحالة ملزم على تخيير المتهم بالتمسك بدفاعه وتأجيل القضية أويتخلى عن دفاعه ويحاكم وفق ذلك.